Podrška za Philips Zašto se moj proizvod puni duže nego što je očekivano?

Procenjeno vreme punjenja vašeg proizvoda zasnovano je na punjenju pomoću USB adaptera od 5 V i 1 A ili više. Većina USB adaptera će pružiti dovoljno snage za punjenje proizvoda u navedenom roku. Ako se koristi adapter manje snage, punjenje može trajati duže.



Da biste osigurali ispravno vreme punjenja, preporučujemo korišćenje USB adaptera od 5 V i 1 A.



Nemate ga? Možete nabaviti odgovarajući adapter od kompanije Philips (na primer, USB adapter HQ87 IPX4) putem www.philips.com/support.