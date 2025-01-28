Pripremite se za sjajne 4K QLED boje. Uzbudljivi Ambilight. Dolby Atmos sa 3D zvuku poput bioskopskog. Uz Titan OS koji donosi sve sadržaje koje volite da gledate, ovaj TV ne samo da poboljšava trenutak, već daje i bolje iskustvo gledanja.
Sa ugrađenim LED svetlima koja reaguju na svaku scenu, Ambilight vas okružuje aurom raznobojnog svetla. Filmovi, sport, muzički spotovi i gejming šire se izvan ekrana da biste se dodatno prepustili trenutku. Kada to doživite, nikada više nećete poželeti televizor bez te funkcije.
4K QLED za živopisnu sliku i Quantum Dot kvalitet boja
Živopisne boje. Izuzetno oštre scene. Najfinija prezentacija savršene slike. Uz 4K (UHD) rezoluciju, ovo je Ambilight TV koji podržava sve HDR formate. Svaki neverovatni trenutak, taman ili svetao, reprodukovan ili strimovan, možete da se prepustite svakom detalju scenu za scenom.
Prepustite se detaljima zahvaljujući preciznom prikazu
Sa 8 miliona piksela koji zajednički funkcionišu u harmoniji, ovo je neprikosnoven 4K prikaz. Sa najoštrijom slikom za definisanje detaljnijih, živopisnih scena, ništa ne prenosi trenutak vernije od ovog Philips Ambilight televizora.
Dolby Atmos daje zvuk poput bioskopskog
Spremite se. Dolby Atmos reprodukuje zvuk baš onako kako je režiser predvideo. Svaki trenutak vas uvlači sve dublje u scenu. Bez obzira na to da li uživate u filmovima, serijama, sportu ili igrama, brzo ćete se prepustiti trenutku.
DTS:X za obuhvatajući 3D doživljaj zvuka
DTS:X zaista pravi razliku, sa zvukom koji je toliko realističan da ćete imati osećaj da ste na licu mesta. Sa tehnologijom 3D zvuka koja dodaje novu dimenziju zvuku, vaša dnevna soba će se brzo pretvoriti u gledalište.
Neka vam sadržaj bude pri ruci uz Titan OS
Platforma Titan OS za Philips Smart TV donosi ono što volite da gledate, brzo. Od nastavaka do serija i od dokumentaraca do drame, sve što želite je tu, pomoću jednog dugmeta. Šta god da želite da gledate, sve najbolje aplikacije za strimovanje lako su vam nadohvat ruke.
Lako se povežite na kućnu mrežu
Kompatibilnost sa standardom Matter Smart Home donosi besprekornu integraciju sa postojećom pametnom kućnom mrežom. Da biste kontrolisali televizor putem aplikacije Matter Smart Home ili pomoću usluga glasovne kontrole, jednostavno pritisnite dugme na daljinskom upravljaču i govorite. Prigušite svetla. Podesite termostat. Čak i uključite Philips Ambilight televizor. Jedna komanda čini sve. Televizor je takođe kompatibilan sa Google pametnim zvučnicima i tehnologijom Apple AirPlay.
Odaberite veličinu
Mali ekran od 43 inča. Televizor od 85 inča od kojeg zastaje dah. I sve između. Suština je u većem izboru kako biste odabrali televizor koji se savršeno uklapa. Sa šest različitih veličina, sigurno ćete izabrati savršen televizor za svoj dom.
Dodajte jasnoću svakoj reči uz Pojačavanje vokala
Precizno čujte svaku reč. Pojačavanje vokala omogućava slušaocu da poveća ili smanji jačinu zvuka dijaloga bez ikakvog uticaja na pozadinski zvuk. Na taj način nećete propustiti nijedan trenutak pošto se svaka rečenica reprodukuje sa većom jasnoćom.
Povezivanje za gejming
HDMI 2.1 i VRR pomažu vam da konzolu iskoristite na najbolji način, sa bržim odvijanjem igre i glatkijom grafikom. Zahvaljujući postavci sa malim kašnjenjem na ulazu koja se automatski aktivira kada uključite konzolu, potpuno ste spremni za novi nivo gejminga.
Evropski dizajnerski jezik
Edge postolje, elegantni, tanki okvir, sjajni QLED TV – ovo je evropski dizajn u najboljem izdanju. Podesite Ambilight u režim Lounge da biste okupali sobu bojom dok je televizor u režimu mirovanja. Daljinski upravljač je napravljen od reciklirane plastike, ambalaža od kartona sa sertifikatom FSC, a čak se i sa brošurama razmišljalo, pa su odštampane na recikliranom papiru.
