Pojmovi za pretragu

TV
  • Inovativno. Uzbudljivo. Neverovatno. Inovativno. Uzbudljivo. Neverovatno. Inovativno. Uzbudljivo. Neverovatno.
    Energy Label Europe F
    Za više informacija (PDF 195.0KB)

    QLED 4K Ambilight TV

    43PUS8500/12

    Inovativno. Uzbudljivo. Neverovatno.

    Pripremite se za sjajne 4K QLED boje. Uzbudljivi Ambilight. Dolby Atmos sa 3D zvuku poput bioskopskog. Uz Titan OS koji donosi sve sadržaje koje volite da gledate, ovaj TV ne samo da poboljšava trenutak, već daje i bolje iskustvo gledanja.

    Pogledajte sve pogodnosti

    Dostupno kod:

    QLED 4K Ambilight TV

    Slični proizvodi

    Pogledajte sve Ambilight

    Inovativno. Uzbudljivo. Neverovatno.

    • 108 cm (43") AMBILIGHT TV
    • 4K QLED
    • Pixel Precise Ultra HD
    • Dolby Atmos
    Postoji običan TV. A postoji i Ambilight TV

    Postoji običan TV. A postoji i Ambilight TV

    Sa ugrađenim LED svetlima koja reaguju na svaku scenu, Ambilight vas okružuje aurom raznobojnog svetla. Filmovi, sport, muzički spotovi i gejming šire se izvan ekrana da biste se dodatno prepustili trenutku. Kada to doživite, nikada više nećete poželeti televizor bez te funkcije.

    4K QLED za živopisnu sliku i Quantum Dot kvalitet boja

    4K QLED za živopisnu sliku i Quantum Dot kvalitet boja

    Živopisne boje. Izuzetno oštre scene. Najfinija prezentacija savršene slike. Uz 4K (UHD) rezoluciju, ovo je Ambilight TV koji podržava sve HDR formate. Svaki neverovatni trenutak, taman ili svetao, reprodukovan ili strimovan, možete da se prepustite svakom detalju scenu za scenom.

    Prepustite se detaljima zahvaljujući preciznom prikazu

    Prepustite se detaljima zahvaljujući preciznom prikazu

    Sa 8 miliona piksela koji zajednički funkcionišu u harmoniji, ovo je neprikosnoven 4K prikaz. Sa najoštrijom slikom za definisanje detaljnijih, živopisnih scena, ništa ne prenosi trenutak vernije od ovog Philips Ambilight televizora.

    Dolby Atmos daje zvuk poput bioskopskog

    Dolby Atmos daje zvuk poput bioskopskog

    Spremite se. Dolby Atmos reprodukuje zvuk baš onako kako je režiser predvideo. Svaki trenutak vas uvlači sve dublje u scenu. Bez obzira na to da li uživate u filmovima, serijama, sportu ili igrama, brzo ćete se prepustiti trenutku.

    DTS:X za obuhvatajući 3D doživljaj zvuka

    DTS:X za obuhvatajući 3D doživljaj zvuka

    DTS:X zaista pravi razliku, sa zvukom koji je toliko realističan da ćete imati osećaj da ste na licu mesta. Sa tehnologijom 3D zvuka koja dodaje novu dimenziju zvuku, vaša dnevna soba će se brzo pretvoriti u gledalište.

    Neka vam sadržaj bude pri ruci uz Titan OS

    Neka vam sadržaj bude pri ruci uz Titan OS

    Platforma Titan OS za Philips Smart TV donosi ono što volite da gledate, brzo. Od nastavaka do serija i od dokumentaraca do drame, sve što želite je tu, pomoću jednog dugmeta. Šta god da želite da gledate, sve najbolje aplikacije za strimovanje lako su vam nadohvat ruke.

    Lako se povežite na kućnu mrežu

    Lako se povežite na kućnu mrežu

    Kompatibilnost sa standardom Matter Smart Home donosi besprekornu integraciju sa postojećom pametnom kućnom mrežom. Da biste kontrolisali televizor putem aplikacije Matter Smart Home ili pomoću usluga glasovne kontrole, jednostavno pritisnite dugme na daljinskom upravljaču i govorite. Prigušite svetla. Podesite termostat. Čak i uključite Philips Ambilight televizor. Jedna komanda čini sve. Televizor je takođe kompatibilan sa Google pametnim zvučnicima i tehnologijom Apple AirPlay.

    Odaberite veličinu

    Odaberite veličinu

    Mali ekran od 43 inča. Televizor od 85 inča od kojeg zastaje dah. I sve između. Suština je u većem izboru kako biste odabrali televizor koji se savršeno uklapa. Sa šest različitih veličina, sigurno ćete izabrati savršen televizor za svoj dom.

    Dodajte jasnoću svakoj reči uz Pojačavanje vokala

    Precizno čujte svaku reč. Pojačavanje vokala omogućava slušaocu da poveća ili smanji jačinu zvuka dijaloga bez ikakvog uticaja na pozadinski zvuk. Na taj način nećete propustiti nijedan trenutak pošto se svaka rečenica reprodukuje sa većom jasnoćom.

    Povezivanje za gejming

    HDMI 2.1 i VRR pomažu vam da konzolu iskoristite na najbolji način, sa bržim odvijanjem igre i glatkijom grafikom. Zahvaljujući postavci sa malim kašnjenjem na ulazu koja se automatski aktivira kada uključite konzolu, potpuno ste spremni za novi nivo gejminga.

    Evropski dizajnerski jezik

    Edge postolje, elegantni, tanki okvir, sjajni QLED TV – ovo je evropski dizajn u najboljem izdanju. Podesite Ambilight u režim Lounge da biste okupali sobu bojom dok je televizor u režimu mirovanja. Daljinski upravljač je napravljen od reciklirane plastike, ambalaža od kartona sa sertifikatom FSC, a čak se i sa brošurama razmišljalo, pa su odštampane na recikliranom papiru.

    Tehničke specifikacije

    • Ambilight

      Ambilight funkcije
      • AmbiSleep
      • Ambilight muzika
      • Režim za gejming
      • Režim Lounge Light
      • Sunrise alarm
      • Prilagođava se boji zida
      Ambilight verzija
      3-strana

    • Slika/Prikaz

      Dijagonalna veličina ekrana (u inčima)
      43  inč
      Dijagonalna veličina ekrana (u cm)
      108  cm
      Rezolucija panela
      3840x2160p
      Matična brzina osvežavanja
      60  Hz
      Procesor slike
      Pixel Precise Ultra HD
      Poboljšane karakteristike slike
      • Crystal Clear
      • ECO
      • Igra
      • Kompatibilan sa HDR10+
      • Kućni bioskop
      • Monitor
      • Filmovi
      • Micro Dimming
      • Lično
      • Ultra Resolution
      Tehnologija displeja
      4K Ultra HD QLED

    • Rezolucija ulaznog signala ekrana

      Rezolucija – Intenzitet osvežavanja
      • 576p – 50Hz
      • 640x480 – 60 Hz
      • 720p – 50 Hz, 60 Hz
      • 1920 x 1080p – 24/25/30/50/60 Hz
      • 2560x1440 – 60 Hz
      • 3840 x 2160p – 24/25/30/50/60 Hz

    • Podešivač / Prijem / Prenos

      Digitalni televizor
      DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
      Oznaka jačine signala
      Da
      Teletekst
      1000 stranica hiperteksta
      HEVC podrška
      Da

    • Smart TV

      SmartTV aplikacije*
      • Amazon Prime Video
      • BBC iplayer
      • Disney+
      • HBO
      • NFT aplikacija*
      • Netflix*
      • YouTube
      OS
      TITAN OS
      Količina memorije (fleš)*
      8 GB

    • Smart TV funkcije

      Interaktivna televizija
      HbbTV
      Glasovni pomoćnik*
      • Ugrađena Amazon Alexa
      • Podrška za Google Home
      • RC sa mikrofonom
      Smart Home doživljaj
      • MATTER
      • Control4
      • Podrška za Apple Home
      Traka za kontrolu igranja
      Gamebar 2.0
      TTS podrška
      Da

    • Multimedijalne aplikacije

      Formati za reprodukciju video zapisa
      AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
      Formati za reprodukciju muzike
      MP3, WAV, AAC, FLAC
      Podrška za formate titlova
      SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
      Formati za reprodukciju slika
      JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

    • Zvuk

      Audio
      2.0 kanala
      Izlazna snaga (RMS)
      20 W
      Konfiguracija zvučnika
      2 zvučnika punog opsega od po 10 W
      Kodek
      • DTS:X
      • Dolby Atmos
      • Dolby Digital
      Poboljšanje zvuka
      • Režim AVL
      • Bass Enhancement
      • Dolby Media Intelligence
      • Zabava
      • Izjednačivač
      • Slušni profil
      • Night Mode
      • Kalibracija prostorije
      • Lično
      • Pojačavanje vokala
      Funkcije slušalica
      Dolby Atmos za slušalice
      Zvučna mašina
      IntelliSound
      Glavni zvučnik
      Bass Reflex zvučnik punog opsega (FR01A)

    • Mogućnost priključivanja

      Broj HDMI priključaka
      3
      HDMI karakteristike
      • 4K
      • Audio Return Channel
      EasyLink (HDMI-CEC)
      • Pokretanje jednim pritiskom na dugme
      • Prosleđivanje komandi daljinskog upravljanja
      • Sistemska kontrola zvuka
      • Stanje mirovanja sistema
      Broj USB portova
      2
      Bežična veza
      • Wi-Fi 802.11ac, 2x2, dva opsega
      • Bluetooth 5.2
      • Podrška za Apple AirPlay
      HDCP 2.3
      Da, na svim HDMI portovima
      HDMI ARC
      Da na HDMI1
      HDMI 2.1 funkcije
      • eARC na HDMI 1
      • Podrška za eARC / VRR / ALLM
      EasyLink 2.0
      • Spoljna postavka preko korisničkog interfejsa TV-a
      • HDMI-CEC za Philips TV/SB

    • Podržane HDMI video funkcije

      Igranje
      • ALLM
      • HDMI VRR
      HDR
      • HLG
      • HDR10
      • HDR10+ kompatibilnost

    • EU energetska kartica

      EPREL registracioni brojevi
      2206259
      Energetska klasa za SDR
      F
      Energetski zahtevi u režimu uključenog napajanja za SDR
      50  kWč/1000h
      Energetska klasa za HDR
      G
      Energetski zahtevi u režimu uključenog napajanja za HDR
      80  kWč/1000h
      Potrošnja energije u isključenom stanju
      n/a
      Umreženi režim pripravnosti
      2.0  W
      Korišćena tehnologija panela
      LED LCD
      Korišćena tehnologija panela.
      QLED LCD

    • Napajanje

      Električna mreža
      AC 100–240 V 50/60 Hz
      Potrošnja energije u režimu pripravnosti
      manje od 0,5 W
      Funkcije za uštedu energije
      • Automatski tajmer za isključivanje
      • Svetlosni senzor
      • Eco režim
      • Isključivanje ekrana (za radio)

    • Dodaci

      Uključena dodatna oprema
      • 2 baterije veličine AAA
      • Brošura sa pravnim i bezbednosnim podacima
      • Daljinski upravljač
      • Stalak za sto
      • Kabl za napajanje
      • Brzi vodič za korisnike

    • Dizajn

      Boje na televizoru
      Mat crni ram
      Dizajn postolja
      Metalno crno lučno postolje

    • Dimenzije

      Rastojanje između 2 postolja
      756 mm  mm
      Kompatibilan za montiranje na zid
      200 x 100 mm
      TV bez postolja (Š x V x D)
      958 x 563 x 87 mm
      TV sa postoljem (Š x V x D)
      958 x 625 x 243 mm
      Ambalaža (Š x V x D)
      1045 x 650 x 133 mm
      Težina TV-a bez postolja
      6,76 kg
      Težina TV-a sa postoljem
      7,08 kg
      Masa s ambalažom
      9,8 kg

    Badge-D2C

    Pronađite podršku za ovaj proizvod

    Pronađite savete za proizvode, odgovore na najčešća pitanja, korisničke priručnike i informacije o bezbednosti i usaglašenosti.

    Predloženi proizvodi

    Nedavno pregledani proizvodi

    • Ovaj televizor sadrži olovo samo na određenim delovima ili komponentama gde ne postoje tehnološke alternative u skladu sa postojećim klauzulama izuzimanja prema RoHS direktivi.
    • Televizor podržava DVB prijem za emitovanje besplatnih kanala. Specifični DVB operateri nisu podržani. Ažurna lista nalazi se u odeljku sa najčešćim pitanjima na Philips veb lokaciji za podršku. Za neke operatere su potrebni modul uslovnog pristupa i pretplata. Obratite se operateru da biste dobili više informacija.
    • Dostupnost Smart TV aplikacija razlikuje se u zavisnosti od modela i zemlje. Više informacija potražite na: www.philips.com/smarttv
    • Aplikacija Philips TV Remote i povezane funkcije razlikuju se u zavisnosti od modela televizora, operatera i zemlje, kao i od modela i operativnog sistema pametnog uređaja. Više informacija potražite na: www.philips.com/TVRemoteapp
    • Elektronski TV vodič i stvarna vidljivost (do 8 dana) zavise od zemlje i operatera.
    • Potrebna je Netflix pretplata. Podleže uslovima na https://www.netflix.com
    • Amazon Prime je dostupan na određenim jezicima i u određenim zemljama.
    • Amazon, Alexa i svi povezani logotipi su zaštićeni žigovi kompanije Amazon.com, Inc. ili njenih povezanih društava. Amazon Alexa je dostupna na određenim jezicima i u određenim zemljama.
    • Dugme za OTT medijske usluge na daljinskom upravljaču razlikuje se u zavisnosti od zemlje. Pogledajte proizvod u pakovanju.
    • Google Assistant je dostupan na različitim jezicima i zemljama, u skladu sa tipovima proizvoda.
    • Opseg usluga glasovne kontrole putem televizora zavisi od zemlje i jezika. Za najnovije informacije se obratite našoj korisničkoj podršci.
    • Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit i iOS su zaštićeni žigovi kompanije Apple Inc. registrovani u SAD i drugim zemljama i regionima.
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Sva prava zadržana.

    Нашу веб страницу је најбоље прегледати у најновијој верзији Мицрософт Едге, Гоогле Цхроме или Фирефок.