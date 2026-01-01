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  • Lako uklanjanje dlaka kućnih ljubimaca
  • Lako uklanjanje dlaka kućnih ljubimaca
  • Lako uklanjanje dlaka kućnih ljubimaca
  • Lako uklanjanje dlaka kućnih ljubimaca
  • Lako uklanjanje dlaka kućnih ljubimaca
  • Lako uklanjanje dlaka kućnih ljubimaca
  • Lako uklanjanje dlaka kućnih ljubimaca
  • Lako uklanjanje dlaka kućnih ljubimaca
  • Lako uklanjanje dlaka kućnih ljubimaca
  • Lako uklanjanje dlaka kućnih ljubimaca

Obustavljeno

PowerProDodatak za punjivi štapni usisivač

FC6077/01

Lako uklanjanje dlaka kućnih ljubimaca
Pun komplet dodataka sa dodatkom za kućne ljubimce, dodatnim filterom i dodatnom valjak-četkom koji vam pomažu da uklanjate dlake kućnih ljubimaca.
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Lako uklanjanje dlaka kućnih ljubimaca

Dodatak za kućne ljubimce za efikasno i efektivno čišćenje dlaka kućnih ljubimaca

Dodatak za kućne ljubimce za efikasno i efektivno čišćenje dlaka kućnih ljubimaca

Dodatak za kućne ljubimce za efikasno i efektivno čišćenje dlaka kućnih ljubimaca.

Valjak-četka: druga valjak-četka je uvek pri ruci

Valjak-četka: druga valjak-četka je uvek pri ruci

Druga valjak-četka je uvek pri ruci.

Filter: drugi filter je uvek pri ruci

Filter: drugi filter je uvek pri ruci

Drugi filter je uvek pri ruci.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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