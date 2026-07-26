Počastite porodicu, prijatelje ili sebe veoma ukusnim mafinima ili kapkejkovima uz ove modle za mafine koje se lako koriste i odgovaraju svim tipovima aparata Airfryer. Ove raznobojne modle za mafine napravljene su od silikona bez mirisa, pa se lako prazne, odlažu i čiste.