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Viva kolekcijaAirfryer

HD9925/00

Viva kolekcija Airfryer

Obustavljeno

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Uputstva i Dokumentacija

Ovaj specijalni dodatak za pečenje za Philips Airfryer HD9925/00 omogućava da pripremate sve svoje omiljene recepte koji se peku. Pecite veoma ukuse kolače, hleb, musake, kiš i još mnogo toga na lak, brz i zdrav način!

  • PDF datoteka
  • 26 July 2026

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