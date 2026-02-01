Zaštitite svoje desni pomoću našeg senzora pritiska

Lako se može desiti da previše jako perete zube, pa zato ova Philips Sonicare električna četkica za zube ima senzor pritiska sa haptičkim odzivom za detekciju prekomernog pritiska. Ako perete zube previše jako, obavestiće vas nežnim vibracijama kao podsetnik da smanjite pritisak kako bi vaše desni ostale zaštićene.