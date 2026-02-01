Pojmovi za pretragu

Električne četkice za zube
    Philips Sonicare 4100 Punjiva četkica za zube

    HX4042/52

    Osnovna nega za zdrave zube i desni

    Pređite na pranje zuba električnom četkicom bez napora uz osnovnu seriju Philips Sonicare 4000. Uživajte u do 5 puta više uklanjanja plaka u poređenju sa ručnom četkicom za zube.

    Philips Sonicare 4100 Punjiva četkica za zube

    Nežno uklanja do 5 puta više naslaga*

    • Nežno uklanja 5 puta više plaka
    • Senzor pritiska
    • 4 postavki pranja zuba
    • Easy Start
    • Trajanje baterije 21 dan
    Ova električna četkica za zube dolazi sa našom W glavom četkice. Koristi gusto raspoređena vlakna da bi pružila do 5 puta više uklanjanja plaka*, dok celim ustima pruža osvežavajuće čišćenje.

    Philips Sonicare četkice za zube čiste nežno, ali efikasno i neguju zube i desni sa 31.000 pokreta vlakana. Sonicare Fluid Action podržava vlakna u čišćenju usmeravajući tečnost duboko između zuba i duž linije desni.

    Lako se može desiti da previše jako perete zube, pa zato ova Philips Sonicare električna četkica za zube ima senzor pritiska sa haptičkim odzivom za detekciju prekomernog pritiska. Ako perete zube previše jako, obavestiće vas nežnim vibracijama kao podsetnik da smanjite pritisak kako bi vaše desni ostale zaštićene.

    Uživajte u prijatnom čišćenju uz 4 podešavanja pranja zuba. Izaberite između režima za nežno pranje (Gentle) i režima za čišćenje (Clean) i jednog od dva podešavanja intenziteta. Bilo da želite malo više snage ili specifičan fokus za čišćenje, možete to imati.

    Sonicare Easy Start program je dizajniran za one koji su novi u pranju zuba električnom četkicom. Program vam daje opciju postepenog, nežnog povećanja snage pranja tokom prvih 14 pranja.

    Postignite idealno vreme pranja pomoću Sonicare tajmera za čišćenje. Svakih 30 sekundi, BrushPacer će vas podstaći da očistite novu oblast. Nakon 2 minuta, SmarTimer će označiti da je pranje zuba završeno.

    Doživite do 21 dan redovnog pranja zuba nakon jednog punog punjenja. Donosi novi nivo praktičnosti u vašu rutinu pranja zuba.

    Tehničke specifikacije

    • Intenziteti

      Nisko
      Za osetljive zube i desni

    • Intenziteti

      Srednje
      Za svakodnevno čišćenje

    • Napajanje

      Napon
      100-240 V

    • Tehničke specifikacije

      Baterija
      Može da se puni
      Vreme rada (od pune do prazne baterije)
      21 dana
      Tip baterije
      Litijum-jonska
      Potrošnja energije
      Pripravnost bez displeja <0,5 W (automatski se aktivira u roku od 1 minuta)

    • Dizajn i završnica

      Boja
      Crna

    • Servisiranje

      Garancija
      2 godine ograničene garancije

    • Jednostavna upotreba

      Drška
      Tanak ergonomski dizajn
      Indikator baterije
      Osvetljena ikona pokazuje vek trajanja baterije
      Kompatibilnost sa drškama
      Glava četkice koja se jednostavno postavlja „na klik“
      Tajmer
      SmarTimer i QuadPacer

    • Dodaci koji se dostavljaju

      Drška
      1 punjiva četkica za zube 4100
      Glava četkice
      2 Optimal White W
      Punjač
      1

    • Učinak čišćenja

      Uklanjanje zubnog plaka
      Uklanja do 5 puta više kamenca*

    • Režimi

      Čišćenje
      Za izvanredno svakodnevno čišćenje
      Nega desni
      Nežno masira desni

    • u odnosu na običnu četkicu za zube
