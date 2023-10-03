ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Poseti Philips shop

2 godine garancije

Sve serije

Shaver series 3000 Aparat za vlažno i suvo brijanje, serija 3000

Obustavljeno

Podrška

Shaver series 3000Aparat za vlažno i suvo brijanje, serija 3000

S3134/51

Shaver series 3000 Aparat za vlažno i suvo brijanje, serija 3000

Obustavljeno

Idi u prodavnicu

Prijavite se ili kreirajte nalog

Registrujte Vaš proizvod

Trenutno dobijate pristup priručnicima, prilagođenoj podršci itd. Uz to, brzo je i jednostavno.

Registrujte se odmah

Uputstva i Dokumentacija

UK izjava o usklađenosti - English (US)

  • ZIP datoteka, 194.8 kB
  • 3 October 2023

Korisnički priručnik

  • PDF datoteka, 2.9 MB
  • 23 April 2025

Najčešća pitanja

Delovi & Pribor

Garancija i servis

Proverite uslove garancije i pokrenite zamenu ili popravku proizvoda

Pronađite servisni centar

Pronađite servisne centre u blizini za popravke, dijagnostiku i originalne delove

Garancija

Smernice naše garancije za proizvode

Obratite se kompaniji Philips

Drago nam je što možemo da vam pomognemo