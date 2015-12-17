2 godine garancije
Obustavljeno
1 flašica
11 oz / 330 ml
Cucla sa promenljivim protokom
3+ meseca
4.9
od 5
140
Komentari
98%
preporučuje ovaj proizvod
svetlana
17/12/2015
България
Много сме доволни
Използваме шишето от раждането до сега (вече сме на 3 год.). Има опция за новородено, накрайници за 6+ месеца, 12+ месеца, удобни цветни дръжки. Вечер не заспива ако го няма шишето й. Най - важното е, че е устойчиво на удар.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF566/17 Бутилка за бебе Classic+
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF566/17 Бутилка за бебе Classic+
Józefina
26/04/2022
Polska
Ulubiona butelka
Wygodnie karmi się maluszka tą butelką, dobra jakość, polecam.
Prednosti
Dobra jakość, wygodnie się nią karmi
Mane
Brak
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF816/17 Butelka antykolkowa dla niemowląt
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF816/17 Butelka antykolkowa dla niemowląt
12/04/2022
Polska
Zwycięzca naszego rankingu
Butelka Philips Avent do zdecydowanie nasz ulubieniec, któremu pozostaniemy wierni - a przetestowaliśmy wiele innych marek! Przede wszystkim buteleczka spełnia swoją rolę, bo częstotliwość kolek moich maluchów zdecydowanie się zmniejszyła. Co dla mnie ważne: dobrze się czyści, tworzywo porządne, które nie robi się matowe i nie odbarwia się mimo wielu prań. Kształt butelki bardzo przypasował i dzieciaki chętnie z niej piją, nie mają problemu z jej utrzymaniem. Co tu więcej mówić - polecam wszystkim mamom!
Prednosti
kształt, waga, jakość materiału, łatwość czyszczenia
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF816/17 Butelka antykolkowa dla niemowląt
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF816/17 Butelka antykolkowa dla niemowląt
0% bisfenola A, u skladu sa propisom EU 10/2011
Kod beba starih 2 nedelje hranjenih pomoću Philips Avent flašice manje su se javljali grčevi nego kod beba hranjenih pomoću standardne flašice. Kod beba starih 2 nedelje hranjenih pomoću Philips Avent flašice bilo je manje kenjkanja nego kod beba hranjenih pomoću flašice drugog vodećeg proizvođača.