    Izvanredna udobnost, sjajan zvuk

    Stavite ove bežične slušalice koje se nose preko ušiju i uživaćete u pravoj udobnosti dok slušate. Dobijate bogat zvuk sa dodatnim basom i do 50 sati reprodukcije.

    Uronite u zvuk uz redukovanje buke

    Redukovanje buke utišava spoljašnju buku, uključujući vetar, tako da možete da se usredsredite na muziku ili pozive. Želite da čujete više o onome što se dešava oko vas? Pritisnite dugme da biste aktivirali režim Awareness.

    Sjajan zvuk uz režim Extra Bass

    Dobijate sjajan zvuk iz drajvera od 40 mm i dobru pasivnu izolaciju buke zahvaljujući dizajnu koji pokriva uši. Možete uživati u punoj snazi svojih omiljenih pesama.

    Do 50 sati reprodukcije i brzo punjenje

    Uz do 50 sati reprodukcije, ove bežične slušalice će vas pratiti kroz brojne plejliste. Potpuno će se napuniti za samo 2 sata putem USB-C veze, a brzih 15 minuta punjenja daće vam dovoljno napajanja za dodatna 10 sata reprodukcije muzike.

    Postojana Bluetooth veza sa više uređaja

    Napredna Bluetooth veza obezbeđuje stabilniju vezu za besprekorno strimovanje, a možete da povežete dva Bluetooth uređaja (iOS ili Android) istovremeno. Uživajte u toj plejlisti ili slušajte omiljeni podkast bez prekida i ometajućih tiših delova zvuka.

    Jasni pozivi. Sagovornik će čuti šta govorite.

    Vaš glas će se jasno čuti tokom poziva. Namenski mikrofon beleži zvuk vašeg glasa, dok algoritam za redukovanje buke delimično utišava pozadinsku buku iz okruženja.

    Toliko lagane i udobne da možete da ih nosite satima

    Ove slušalice koje se nose preko ušiju spremne su za svakodnevnu udobnost. Lagana jastučasta traka za glavu nežno leži na glavi, dok mekane školjke za uši osiguravaju savršeno prianjanje. Svaka školjka za uši ima postavu od PU kože, pružajući gladak osećaj prijatan za kožu koji kombinuje dugotrajnu udobnost sa lakim održavanjem.

    Aplikacija Philips Headphones. Personalizujte postavke i kontrole.

    Naša praktična prateća aplikacija omogućava vam da upravljate povezanim uređajima ili da isključite redukovanje buke. Takođe možete koristiti aplikaciju da biste fino podesili zvučni profil.

    Topla, detaljna, prirodna. Philips zvučna slika.

    Od muzike do potkasta, ove bežične slušalice na najbolji način reprodukuju zvuk koji volite! Uživaćete u toplom, detaljnom zvuku sa bogatim basom iz drajvera koji su doterani u skladu sa Philips zvučnom slikom.

    Tehničke specifikacije

    • Zvuk

      Akustični sistem
      Zatvoren
      Frekventni domet
      20–20.000 Hz
      Impendansa
      32 oma
      Osetljivost
      112 dB (1 kHz)
      Prečnik zvučnika
      40  mm
      Maksimalna ulazna snaga
      30  mW
      Tip drajvera
      Dinamično

    • Mogućnost priključivanja

      Bluetooth verzija
      6.0
      Bluetooth profili
      • AVRCP
      • A2DP
      • HFP
      Maksimalni raspon
      Do 10  m
      Veza sa više uređaja
      Da
      Podržani kodek
      SBC
      Utičnica za slušalice
      3.5  mm

    • Spoljna kutija

      Dužina
      36.20  cm
      Broj korisničkih pakovanja
      6
      Širina
      21.60  cm
      Bruto težina
      2.76  kg
      Visina
      23.60  cm
      GTIN
      1 48 95229 17305 4
      Neto težina
      1.39  kg
      Tarirana težina
      1.37  kg

    • Praktičnost

      Podrška za aplikaciju Philips Headphones
      Da
      Moguća je nadogradnja firmvera
      Da
      Tip komandi
      Dugme

    • Napajanje

      Broj baterija
      1 kom.
      Vreme punjenja
      2  sati
      Vreme reprodukcije muzike (sa uključenim aktivnim redukovanjem buke)
      45  sati
      Vreme reprodukcije muzike (sa isključenim aktivnim redukovanjem buke)
      50  sati
      Kratko vreme punjenja
      15 mins for 10 hrs
      Težina baterije (ukupno)
      9.6  g
      Kapacitet baterije (slušalice)
      500  mAh
      Tip baterije (slušalice)
      Litijum-polimerska (ugrađena)

    • Dimenzije pakovanja

      Visina
      22  cm
      Način pakovanja
      Blister pakovanje
      Tip postavljanja na policu
      Viseći
      Širina
      20.2  cm
      Dubina
      5.8  cm
      Broj proizvoda u kompletu
      1
      EAN
      48 95229 17305 7
      Bruto težina
      0.4  kg
      Neto težina
      0.232  kg
      Tarirana težina
      0.168  kg

    • Dimenzije proizvoda

      Visina
      19.76  cm
      Širina
      16.57  cm
      Dubina
      8.29  cm
      Težina
      0.207  kg

    • Dodaci

      Vodič za brzi početak
      Da
      Kabl za punjenje
      USB-C kabl, 200 mm

    • Dizajn

      Boja
      Bež
      Stil nošenja
      Traka za glavu
      Sklopivi dizajn
      Ravno / ka unutra
      Materijal slušalica
      Memorijska pena
      Položaj na uhu
      Nošenje preko ušiju
      Vrste slušalica
      Zatvoreni dizajn

    • Telekomunikacije

      Mikrofon za pozive
      1 mic

    • ANC funkcije

      ANC tehnologija
      Premotaj unapred
      Awareness režim
      Da
      Prilagodljivi ANC
      Da
      Mikrofon za ANC
      2 mikrofona
      ANC (Aktivno redukovanje buke)
      Da

    • Glasovni pomoćnik

      Kompatibilnost sa glasovnim pomoćnicima
      • Apple Siri
      • Google Asistent
      Aktiviranje glasovnog pomoćnika
      Pritisnite dugme za reprodukciju/pauziranje
      Podrška za glasovnog pomoćnika
      Da

