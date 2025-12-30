Redukovanje buke utišava spoljašnju buku, uključujući vetar, tako da možete da se usredsredite na muziku ili pozive. Želite da čujete više o onome što se dešava oko vas? Pritisnite dugme da biste aktivirali režim Awareness.
Sjajan zvuk uz režim Extra Bass
Dobijate sjajan zvuk iz drajvera od 40 mm i dobru pasivnu izolaciju buke zahvaljujući dizajnu koji pokriva uši. Možete uživati u punoj snazi svojih omiljenih pesama.
Do 50 sati reprodukcije i brzo punjenje
Uz do 50 sati reprodukcije, ove bežične slušalice će vas pratiti kroz brojne plejliste. Potpuno će se napuniti za samo 2 sata putem USB-C veze, a brzih 15 minuta punjenja daće vam dovoljno napajanja za dodatna 10 sata reprodukcije muzike.
Postojana Bluetooth veza sa više uređaja
Napredna Bluetooth veza obezbeđuje stabilniju vezu za besprekorno strimovanje, a možete da povežete dva Bluetooth uređaja (iOS ili Android) istovremeno. Uživajte u toj plejlisti ili slušajte omiljeni podkast bez prekida i ometajućih tiših delova zvuka.
Jasni pozivi. Sagovornik će čuti šta govorite.
Vaš glas će se jasno čuti tokom poziva. Namenski mikrofon beleži zvuk vašeg glasa, dok algoritam za redukovanje buke delimično utišava pozadinsku buku iz okruženja.
Toliko lagane i udobne da možete da ih nosite satima
Ove slušalice koje se nose preko ušiju spremne su za svakodnevnu udobnost. Lagana jastučasta traka za glavu nežno leži na glavi, dok mekane školjke za uši osiguravaju savršeno prianjanje. Svaka školjka za uši ima postavu od PU kože, pružajući gladak osećaj prijatan za kožu koji kombinuje dugotrajnu udobnost sa lakim održavanjem.
Aplikacija Philips Headphones. Personalizujte postavke i kontrole.
Naša praktična prateća aplikacija omogućava vam da upravljate povezanim uređajima ili da isključite redukovanje buke. Takođe možete koristiti aplikaciju da biste fino podesili zvučni profil.
Topla, detaljna, prirodna. Philips zvučna slika.
Od muzike do potkasta, ove bežične slušalice na najbolji način reprodukuju zvuk koji volite! Uživaćete u toplom, detaljnom zvuku sa bogatim basom iz drajvera koji su doterani u skladu sa Philips zvučnom slikom.
Tehničke specifikacije
Zvuk
Akustični sistem
Zatvoren
Frekventni domet
20–20.000 Hz
Impendansa
32 oma
Osetljivost
112 dB (1 kHz)
Prečnik zvučnika
40
mm
Maksimalna ulazna snaga
30
mW
Tip drajvera
Dinamično
Mogućnost priključivanja
Bluetooth verzija
6.0
Bluetooth profili
AVRCP
A2DP
HFP
Maksimalni raspon
Do 10
m
Veza sa više uređaja
Da
Podržani kodek
SBC
Utičnica za slušalice
3.5
mm
Spoljna kutija
Dužina
36.20
cm
Broj korisničkih pakovanja
6
Širina
21.60
cm
Bruto težina
2.76
kg
Visina
23.60
cm
GTIN
1 48 95229 17304 7
Neto težina
1.39
kg
Tarirana težina
1.37
kg
Praktičnost
Podrška za aplikaciju Philips Headphones
Da
Moguća je nadogradnja firmvera
Da
Tip komandi
Dugme
Napajanje
Broj baterija
1 kom.
Vreme punjenja
2
sati
Vreme reprodukcije muzike (sa uključenim aktivnim redukovanjem buke)
45
sati
Vreme reprodukcije muzike (sa isključenim aktivnim redukovanjem buke)