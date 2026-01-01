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  • Airfryer modle za mafine
  • Airfryer modle za mafine
  • Airfryer modle za mafine
  • Airfryer modle za mafine
  • Airfryer modle za mafine
  • Airfryer modle za mafine

Obustavljeno

Airfryer modle za mafine

HD9909/00

Airfryer modle za mafine
Počastite porodicu, prijatelje ili sebe veoma ukusnim mafinima ili kapkejkovima uz ove modle za mafine koje se lako koriste i odgovaraju svim tipovima aparata Airfryer. Ove raznobojne modle za mafine napravljene su od silikona bez mirisa, pa se lako prazne, odlažu i čiste.
Pogledajte sve prednosti

Za ukusne i raznobojne mafine i kapkejkove

Airfryer modle za mafine

  • Vesele raznobojne modle

  • Raznovrsna priprema

Iznenadite prijatelje i porodicu domaćim poslasticama bilo kada.

Uvek postoji izgovor da imate mafine. Bez obzira na to da li se približava nečiji rođendan ili samo želite da iznenadite prijatelje ili porodicu ukusnim i veselim poslasticama. Ne zaboravite, dozvoljeno je da pojedete mafin ili kapkejk kao desert.

Od mafina do kapkejkova

Da li ste raspoloženi za mafine ili kapkejkove? Nije ni važno! Obe vrste možete da pečete istovremeno. Želite da isprobate druge recepte sa drugačijim sastojcima? Isprobajte sve svoje omiljene sastojke i otkrijte radost koju donose ovih pet poslastica savršene veličine.

Može da se pere u mašini za sudove radi lakog čišćenja

Može da se pere u mašini za sudove radi lakog čišćenja

Bezbedno možete da stavite ove Airfryer modle za mafine u mašinu za sudove, što još više olakšava ponovno korišćenje.

Tehničke specifikacije

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