Iznenadite prijatelje i porodicu domaćim poslasticama bilo kada.

Uvek postoji izgovor da imate mafine. Bez obzira na to da li se približava nečiji rođendan ili samo želite da iznenadite prijatelje ili porodicu ukusnim i veselim poslasticama. Ne zaboravite, dozvoljeno je da pojedete mafin ili kapkejk kao desert.