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HD9909/00
Vesele raznobojne modle
Raznovrsna priprema
Uvek postoji izgovor da imate mafine. Bez obzira na to da li se približava nečiji rođendan ili samo želite da iznenadite prijatelje ili porodicu ukusnim i veselim poslasticama. Ne zaboravite, dozvoljeno je da pojedete mafin ili kapkejk kao desert.
Da li ste raspoloženi za mafine ili kapkejkove? Nije ni važno! Obe vrste možete da pečete istovremeno. Želite da isprobate druge recepte sa drugačijim sastojcima? Isprobajte sve svoje omiljene sastojke i otkrijte radost koju donose ovih pet poslastica savršene veličine.
Bezbedno možete da stavite ove Airfryer modle za mafine u mašinu za sudove, što još više olakšava ponovno korišćenje.
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