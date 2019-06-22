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  • Dodatak za pravljenje svih vaših omiljenih recepata koji se peku
  • Dodatak za pravljenje svih vaših omiljenih recepata koji se peku
  • Dodatak za pravljenje svih vaših omiljenih recepata koji se peku
  • Dodatak za pravljenje svih vaših omiljenih recepata koji se peku
  • Dodatak za pravljenje svih vaših omiljenih recepata koji se peku
  • Dodatak za pravljenje svih vaših omiljenih recepata koji se peku
  • Dodatak za pravljenje svih vaših omiljenih recepata koji se peku
  • Dodatak za pravljenje svih vaših omiljenih recepata koji se peku

Obustavljeno

Viva kolekcijaAirfryer

HD9925/00

5
| (3) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Dodatak za pravljenje svih vaših omiljenih recepata koji se peku
Ovaj specijalni dodatak za pečenje za Philips Airfryer HD9925/00 omogućava da pripremate sve svoje omiljene recepte koji se peku. Pecite veoma ukuse kolače, hleb, musake, kiš i još mnogo toga na lak, brz i zdrav način!
Pogledajte sve prednosti

Dodatak za Airfryer

Dodatak za pravljenje svih vaših omiljenih recepata koji se peku

  • Dodatak za pečenje

Delovi mogu da se peru u mašini za sudove za jednostavno čišćenje

Delovi mogu da se peru u mašini za sudove za jednostavno čišćenje

Uklonjiva fioka i korpa za hranu imaju teflonski premaz i mogu da se peru u mašini za sudove radi lakog čišćenja.

Dodatak za pečenje svih vaših omiljenih recepata koji se peku

Dodatak za pečenje svih vaših omiljenih recepata koji se peku

Ovaj specijalni dodatak za pečenje za Philips Airfryer omogućava vam da pripremate sve omiljene recepte koji se peku. Pecite veoma ukuse kolače, hleb, musake, kiš i još mnogo toga na lak, brz i zdrav način!

Tehničke specifikacije

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Komentari

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5.0

od 5

3

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

22/06/2019

Україна

Україна

Цей аксесуар для випікання є чудовим у використанні

я користуюсь уже більше 1-го місяця,подобається якість і класна у використанні！Всім рекомендую ,купляйте непожалкуєте.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Viva Collection HD9925/00 Мультипіч

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Viva Collection HD9925/00 Мультипіч

02/03/2019

Česká republika

Česká republika

Skvělý a úžasný pomocník pro zdravé vaření

Super výrobek ve kterém se frituje zdravě, bez tuku a jídlo je úžasně křupavé.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Viva Collection HD9925/00 Horkovzdušná fritéza Airfryer

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Viva Collection HD9925/00 Horkovzdušná fritéza Airfryer

20/12/2017

Україна

Україна

Покупайте - не пожалеете

Выходят бесподобные запеканки и бисквитики. Очень вкусно!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Viva Collection HD9925/00 Мультипіч

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Viva Collection HD9925/00 Мультипіч

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