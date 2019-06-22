2 godine garancije
Obustavljeno
Dodatak za pečenje
Uklonjiva fioka i korpa za hranu imaju teflonski premaz i mogu da se peru u mašini za sudove radi lakog čišćenja.
Ovaj specijalni dodatak za pečenje za Philips Airfryer omogućava vam da pripremate sve omiljene recepte koji se peku. Pecite veoma ukuse kolače, hleb, musake, kiš i još mnogo toga na lak, brz i zdrav način!
5.0
od 5
3
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Tanya93
22/06/2019
Україна
Цей аксесуар для випікання є чудовим у використанні
я користуюсь уже більше 1-го місяця,подобається якість і класна у використанні！Всім рекомендую ,купляйте непожалкуєте.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Viva Collection HD9925/00 Мультипіч
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Viva Collection HD9925/00 Мультипіч
Jaaja
02/03/2019
Česká republika
Skvělý a úžasný pomocník pro zdravé vaření
Super výrobek ve kterém se frituje zdravě, bez tuku a jídlo je úžasně křupavé.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Viva Collection HD9925/00 Horkovzdušná fritéza Airfryer
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Viva Collection HD9925/00 Horkovzdušná fritéza Airfryer
ИннаК
20/12/2017
Україна
Покупайте - не пожалеете
Выходят бесподобные запеканки и бисквитики. Очень вкусно!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Viva Collection HD9925/00 Мультипіч
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Viva Collection HD9925/00 Мультипіч