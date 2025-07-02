Pojmovi za pretragu

Zvuk u retro stilu, napravljen za današnjicu.

The Tina – Moderni retro gramofon

Stari prijatelj. Novi obrt.

TAV9000D/10

Inspirisan kultnom serijom Philips Philetta. Kombinuje snažan, detaljan zvuk sa Bluetooth tehnologijom spremnom za strimovanje i kontrolom putem aplikacije.

Retro izgled. Ali i moderan dizajn.

Inspirisana ikonama prošlosti, retro kolekcija donosi dedin stil u današnjicu, sa izuzetno dugotrajnom baterijom, Bluetooth vezom i AI mikrofonima koji prkose buci vetra. Potpuno retro. I u potpunosti moderno.

Šta je Century?

Trodeĺna kolekcija koja slavi 100 godina Philips zvuka, počevši od ovogodišnje moderno-retro linije.

Pre 100 godina, Philips je napravio prve korake u svetu zvuka.

100 godina prvenaca

Pre 100 godina, Philips je napravio prve korake u svetu zvuka, izdavši prvi radio 1927. godine i započevši vek inovacija koji je svetu doneo kasetu, bum-boks, CD i ove godine, Century.

Deo retro kolekcije iz prvog Century lansiranja.

Stiže još toga

Ovogodišnja retro kolekcija je prvo od tri Century lansiranja, od kojih svako odaje počast različitom delu našeg nasleđa. Ostanite uz nas, stiže još toga.

Платинasta медаља EcoVadis јул 2025

