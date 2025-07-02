Inspirisana ikonama prošlosti, retro kolekcija donosi dedin stil u današnjicu, sa izuzetno dugotrajnom baterijom, Bluetooth vezom i AI mikrofonima koji prkose buci vetra. Potpuno retro. I u potpunosti moderno.
Šta je Century?
Trodeĺna kolekcija koja slavi 100 godina Philips zvuka, počevši od ovogodišnje moderno-retro linije.
100 godina prvenaca
Pre 100 godina, Philips je napravio prve korake u svetu zvuka, izdavši prvi radio 1927. godine i započevši vek inovacija koji je svetu doneo kasetu, bum-boks, CD i ove godine, Century.
Stiže još toga
Ovogodišnja retro kolekcija je prvo od tri Century lansiranja, od kojih svako odaje počast različitom delu našeg nasleđa. Ostanite uz nas, stiže još toga.
Korisnička služba i podrška
Pronađite pomoć za proizvod, pronađite priručnike, saznajte najbolje savete i trikove i rešite bilo kakve probleme
Klikom na link napustićete službenu web stranicu kompanije Philips Electronics Ltd. ("Philips"). Svi linkovi na web-stranice trećih strana koje se mogu pojaviti na ovim stranicama date su samo radi Vašeg komfora i ni na koji način ne predstavljaju bilo kakvu povezanost ili odobravanje informacija koje se nalaze na tim povezanim web-lokacijama. Philips ne daje nikakve izjave niti garancije bilo koje vrste u vezi s web-lokacijama trećih strana ili informacijama koje se na njima nalaze.