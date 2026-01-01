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NX1111/00
Philips Airfryer dodatak set za pečenje
Pripremite omiljene recepte sa setom za pečenje, prilagođenim za vaš Philips Airfryer. Idealan za kolače, hleb, zapečena jela, mafine i još mnogo toga!
Idealan i za pečenje i za kuvanje
Uključuje 7 kalupa za mafine
Može da se pere u mašini za sudove
Keramički premaz bez PFAS
Uputstva i podrška uz besplatnu HomeID aplikaciju
Lako otkrijte nove načine korišćenja vašeg airfryera sa Philips setom za pečenje, savršenim za deserte i razna slana jela.
Napravljene od silikona bez mirisa, naše elegantne kalupe za mafine uvek je lako koristiti za pečenje, uživanje i ponovnu upotrebu.
Naša nova generacija premaza je bez PFAS-a*: ne lepi se, izdržljiv je, otporan na ogrebotine i lak za čišćenje.
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Površine za kuvanje/pripremu hrane, napravljene bez PFAS
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