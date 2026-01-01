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Sve serije

  • Philips Airfryer dodatak set za pečenje
  • Philips Airfryer dodatak set za pečenje
  • Philips Airfryer dodatak set za pečenje
  • Philips Airfryer dodatak set za pečenje
  • Philips Airfryer dodatak set za pečenje
  • Philips Airfryer dodatak set za pečenje
  • Philips Airfryer dodatak set za pečenje
  • Philips Airfryer dodatak set za pečenje
  • Philips Airfryer dodatak set za pečenje
  • Philips Airfryer dodatak set za pečenje
  • Philips Airfryer dodatak set za pečenje
  • Philips Airfryer dodatak set za pečenje
  • Philips Airfryer dodatak set za pečenje
  • Philips Airfryer dodatak set za pečenje
  • Philips Airfryer dodatak set za pečenje
  • Philips Airfryer dodatak set za pečenje
  • Philips Airfryer dodatak set za pečenje
  • Philips Airfryer dodatak set za pečenje

Novo

Philips Airfryer set za pečenjeAirfryers Accessories

NX1111/00

Philips Airfryer dodatak set za pečenje

Pripremite omiljene recepte sa setom za pečenje, prilagođenim za vaš Philips Airfryer. Idealan za kolače, hleb, zapečena jela, mafine i još mnogo toga!

Pogledajte sve prednosti

Dodaci prilagođeni za vaš Airfryer

Philips Airfryer dodatak set za pečenje

  • Idealan i za pečenje i za kuvanje

  • Uključuje 7 kalupa za mafine

  • Može da se pere u mašini za sudove

  • Keramički premaz bez PFAS

  • Uputstva i podrška uz besplatnu HomeID aplikaciju

Idealno i za pečenje i za kuvanje

Idealno i za pečenje i za kuvanje

Lako otkrijte nove načine korišćenja vašeg airfryera sa Philips setom za pečenje, savršenim za deserte i razna slana jela.

7 silikonskih kalupa za mafine za razna jela

7 silikonskih kalupa za mafine za razna jela

Napravljene od silikona bez mirisa, naše elegantne kalupe za mafine uvek je lako koristiti za pečenje, uživanje i ponovnu upotrebu.

Keramički premaz bez PFAS-a

Keramički premaz bez PFAS-a

Naša nova generacija premaza je bez PFAS-a*: ne lepi se, izdržljiv je, otporan na ogrebotine i lak za čišćenje.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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Odricanje od odgovornosti

  1. Površine za kuvanje/pripremu hrane, napravljene bez PFAS

  2. Svi [x] na kraju šifre proizvoda su promenljive.