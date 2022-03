Kako učestvovati



1. Kupi odabrani Philips audio proizvod (sačuvaj račun)

2. Registriruj svoj proizvod i dobićeš jedinstven vaučer

3. Aktiviraj svoj kod u aplikaciji Wings for Life World Run



To je to! Spreman si za trku. Želiš da se još bolje spremiš? Pogledaj aplikaciju Wings for Life World Run i pripremi se.



Promocija se završava 6. maja.