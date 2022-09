Proces uklanjanja kamenca iz SENSEO® aparata (za sve SENSEO® aparate)

Proces uklanjanja kamenca traje približno jedan sat i ne bi ga trebalo prekidati. U Senseo aparatu možete da koristite isključivo sredstvo za uklanjanje kamenca sa limunskom kiselinom. Druga sredstva, uključujući sirće, mogu da oštete aparat ili da ne uklone kamenac u potpunosti. Ako se procedura ne obavi pravilno, naslage kamenca mogu da ostanu u aparatu. To dovodi do bržeg nagomilavanja kamenca i može da dovede do trajne i nepopravljive štete na aparatu. Odgovarajuću proceduru za uklanjanje kamenca iz vašeg modela Senseo aparata potražite u uputstvu za upotrebu.